ESL One Germany 2020 başlıyor
ESL One Germany 2020, 400.000 dolarlık ödül havuzu için yarışacak 16 takımla grup elemelerine bugün başlıyor.
Turnuvaya katılan DOTA 2 takımları, tahmin edilebileceği üzere ligin en iyi takımlarını bulunduruyor. Bu takımların 11’i davetliyken 5 tanesi elemelerden geliyor.
Davet Edilen 11 takım:
Team Secret
OG
Team Nigma
Team Liquid
Alliance
NiP
Cyber Legacy
Na'Vi
Vikin.gg
Hellraisers
5men
Elemelerden gelen 5 takım:
Mudgolems
Winstrike
YeS
Extremum
Tempo Esports
5 ve 20 Ekim tarihleri arasında oynanacak maçların formatına göre takımlardan biri 5 maç içinde 3 galibiyet veya 3 mağlubiyet alana kadar devam edecek yani Bo5 oyanacak. Playoff’lar Bo3 olacakken büyük final de elemeler gibi Bo5 formatında olacak.
Ödül havuzu sıralamaya göre aşağıdaki şekilde dağıtılacak.
- $150,000
- $80,000
- $45,000
- $25,000
5.-6. $15,500
7.-8. $12,000
9.-11. $7,500
12.-14. $5,500
15.-16. $3,500
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