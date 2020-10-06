ESL One Germany 2020 başlıyor

Turnuvaya katılan DOTA 2 takımları, tahmin edilebileceği üzere ligin en iyi takımlarını bulunduruyor. Bu takımların 11’i davetliyken 5 tanesi elemelerden geliyor.

Davet Edilen 11 takım:

Team Secret

OG

Team Nigma

Team Liquid

Alliance

NiP

Cyber Legacy

Na'Vi

Vikin.gg

Hellraisers

5men

Elemelerden gelen 5 takım:

Mudgolems

Winstrike

YeS

Extremum

Tempo Esports

5 ve 20 Ekim tarihleri arasında oynanacak maçların formatına göre takımlardan biri 5 maç içinde 3 galibiyet veya 3 mağlubiyet alana kadar devam edecek yani Bo5 oyanacak. Playoff’lar Bo3 olacakken büyük final de elemeler gibi Bo5 formatında olacak.

Ödül havuzu sıralamaya göre aşağıdaki şekilde dağıtılacak.

$150,000 $80,000 $45,000 $25,000

5.-6. $15,500

7.-8. $12,000

9.-11. $7,500

12.-14. $5,500

15.-16. $3,500