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eSpor
Haber Giriş: 06.10.2020 - 09:50 | Son Güncelleme:

ESL One Germany 2020 başlıyor

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ESL One Germany 2020 başlıyor
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ESL One Germany 2020, 400.000 dolarlık ödül havuzu için yarışacak 16 takımla grup elemelerine bugün başlıyor.

Turnuvaya katılan DOTA 2 takımları, tahmin edilebileceği üzere ligin en iyi takımlarını bulunduruyor. Bu takımların 11’i davetliyken 5 tanesi elemelerden geliyor.

Davet Edilen 11 takım:

Team Secret
OG
Team Nigma
Team Liquid
Alliance
NiP
Cyber Legacy
Na'Vi
Vikin.gg
Hellraisers
5men

Elemelerden gelen 5 takım:

Mudgolems
Winstrike
YeS
Extremum
Tempo Esports

5 ve 20 Ekim tarihleri arasında oynanacak maçların formatına göre takımlardan biri 5 maç içinde 3 galibiyet veya 3 mağlubiyet alana kadar devam edecek yani Bo5 oyanacak. Playoff’lar Bo3 olacakken büyük final de elemeler gibi Bo5 formatında olacak.

Ödül havuzu sıralamaya göre aşağıdaki şekilde dağıtılacak.

  1. $150,000
  2. $80,000
  3. $45,000
  4. $25,000

5.-6. $15,500

7.-8. $12,000

9.-11.    $7,500  

12.-14. $5,500

15.-16. $3,500

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