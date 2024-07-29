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Eskrimde Lee Kiefer ve Koki Kano altın altın madalya kazandı

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#Paris2024#Lee Kiefer#Koki Kano
Eskrimde Lee Kiefer ve Koki Kano altın altın madalya kazandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 00:37

Eskrimde kadınlar flörede ABD'li Lee Kiefer, erkekler epede de Japon Koki Kano altın madalya kazandı

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde yapılan eskrim müsabakalarında kadınlar flöre ile erkekler epede madalyalar sahibini buldu.

Grand Palais'te gerçekleştirilen müsabakalarda ABD'li Lee Kiefer, finalde vatandaşı Lauren Scruggs'u 15-6 yenerek altın madalya kazandı. Bu kategoride bronz madalyayı, İtalyan Alice Volpi'yi 15-12 mağlup eden Kanada Eleanor Harvey elde etti.

Erkekler epe finalinde ise Fransız Yannick Borel'i 15-9 yenen Japon Koki Kano, altın madalyaya ulaştı. Bu kategoride Mısırlı Mohamed Elsayed de Macar Tibor Andrasfi'yi 8-7 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

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#Paris2024#Lee Kiefer#Koki Kano

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