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Eskişehirspor'un yeni hocası Suat Kaya'nın parolası 'koşmak'

#Suat Kaya#Eskişehirspor#TFF 2. Lig
Eskişehirsporun yeni hocası Suat Kayanın parolası koşmak

TFF 2. Lig takımlarından Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Suat Kaya, siyah-kırmızılı takımda forma giymek isteyen futbolcuların sahada çok fazla koşması gerektiğini söyledi.

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Futbolculuk kariyerinde Galatasaray'da bir UEFA Kupası, bir UEFA Süper Kupa kazanma başarısı bulunan Kaya, 8 kez de Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

Kaya, 2002-2003 sezonunun ardından profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırarak, 2004'te Galatasaray'ın altyapısında antrenörlüğe başladı.

Suat Kaya, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Çaykur Rizespor, Diyarbakırspor, Tokatspor, Göztepe, Bucaspor, Menemen Belediyespor, Sakaryaspor, Serik Belediyespor ve Tuzlaspor'da teknik direktörlük yaptı.

İzmir temsilcisi Menemenspor'u TFF 2. Lig'den bir üst lige çıkarma başarısı gösteren tecrübeli teknik adam, Eskişehirspor ile imzaladığı 1 1 yıllık sözleşmenin ardından aynı başarıyı göstermeye çalışacak. Kaya, ligde bir puanla 18. sırada bulunan siyah-kırmızılı takımın başında sahaya ilk kez 23 Ekim'de Konya'da oynanacak Karatay Termal 1922 Konyaspor maçıyla çıkacak.

- "Futbolculukta olduğu gibi teknik direktörlükte de şampiyonluk yaşadım"

Suat Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktörlüğün futbolculukla aynı çizgide gittiğini anlattı.

Futbol oynarken kupa kaldırmak, maç kazanmak, şampiyon olmak için çaba sarf edildiğini dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Futbolculuk kariyerinde önünüzde 10-11 yıl oluyor. Teknik direktörlükte de maç kazanmanız ve şampiyonluk yaşamanız gerekiyor. Futbolculukta olduğu gibi teknik direktörlükte de şampiyonluk yaşadım, Allah'a şükür. Şimdi de Eskişehirspor'u asıl layık olduğu yere çıkartmanın mücadelesini vereceğiz. Çekingenliğimiz, korkumuz ve endişemiz yok. Eskişehirspor çok köklü ve büyük bir camia. Oyuncuların, nerede futbol oynadıklarının farkına varmasını istiyoruz. Hangi formayı taşıdıklarını anlatmayı amaçlıyoruz. Ne kadar çok koşarlarsa o kadar çok başarının geleceğini teker teker dilimiz döndüğünce anlatacağız. İnşallah algı karşı taraftan iyi karşılık görür ve böylece dipten yukarılara tırmanırız."

Kaya, futbolculuk kariyerindeki hırsını ve başarısı isteğini anımsattı.

Oyuncularından isteklerine değinen Kaya, şunları kaydetti:

"Futbolcuların benden daha fazla koşmaları gerekiyor. Benim o yaştaki halimden daha fazla koşmalılar. Çok koşanı çok sevdiğim daha önce görev yaptığım takımlardan da belli oluyordur. Gençler yapabiliyorlarsa, o kaliteleri varsa bunu yapmakla yükümlüler. Futbolculuk kariyerimde orta sahada oynadığım için bu mevkiye çok önem veriyorum. İnşallah güzel bir iskelet oluşturup, oyuncuları savaşa çıkartacağız. Önümüzde bir maç var."

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#Suat Kaya#Eskişehirspor#TFF 2. Lig

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