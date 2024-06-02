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Eskişehirspor’un yeni başkanı Ulaş Entok oldu

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#Bölgesel Amatör Lig#Eskişehirspor#Ulaş Entok
Eskişehirspor’un yeni başkanı Ulaş Entok oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 16:25

Eskişehirspor'un Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda seçime tek aday olarak giren Ulaş Entok, Eskişehirspor'un yeni başkanı seçildi.

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Geçtiğimiz dönem Bölgesel Amatör Lig’i 3. sırada bitiren Eskişehirspor, yeni döneme kulüp başkanını değiştirerek girdi.

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen, Olağan Mali Kurulu ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, kongre üyelerinin yoğun katılımıyla yapıldı.

Saat 14.30’da başlayan başkanlık seçimine Ulaş Entok tek aday olarak katıldı.

Açık oylama sistemiyle yapılan seçimde Entok, çoğunluk oyu alarak Eskişehirspor’un yeni başkanı oldu.

Kongreye, 203 kongre üyesi katılırken, seçime Eskişehirspor’un eski futbolcuları da eşlik etti.

Eskişehirspor’un yeni başkanı Ulaş Entok oldu

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#Bölgesel Amatör Lig#Eskişehirspor#Ulaş Entok

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