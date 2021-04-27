Eskişehirspor'un genç yıldızlarına talipler var

Uzun süre maddi imkansızlıklarla mücadele eden ve bu sezon TFF 1. Lig'de küme düşen Eskişehirspor'da genç oyuncular Süper Lig kulüplerinin radarında...

Türk futboluna sayısız yetenek kazandıran kırmızı siyahlılarda Mehmet Özcan, Furgan Polat ve Buğra Çağlıyan'ın isimleri farklı takımlarla anılıyor.

Galatasaray'a daha yakın

Bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'da Mehmet Özcan kulüpten ayrılmıştı. Bu sezon çıktığı 23 maçta 3 gol kaydeden Mehmet Özcan serbest oyuncu konumunda.

Son dönemde adı Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan 22 yaşında orta saha oyuncuyu bitirmeye en yakın takımın Galatasaray olduğu belirtildi.

Furgan Polat Süper Lig kulüplerinin radarında

Altyapısından yetiştiği Eskişehirspor'da 4 sezondur düzenli olarak forma giyen Furgan Polat ise Süper Lig kulüplerinin radarındaki bir diğer isim. Bu sezon 28 maçta görev alan Furgan'a Göztepe ve Rizespor'un ilgisi bulunuyor.

2018'de U20 Milli Takımı'nda da forma giyen Furgan Polat'ın sözleşmesi bu sezon sonu itibarıyla sona eriyor.

Büyükleri peşine taktı, Fransızlar izlemeye aldı

Daha önce Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine gelen, Trabzonspor'un da ciddi şekilde ilgilendiği Buğra Çağlıyan, bu yaz da transferin gözde ismi olacak.

Genç milli takımlarda kaptanlık da yapan 2004 doğumlu genç oyuncuyu izlemeye alan kulüpler arasında Lille ve Lyon da bulunuyor. 17 yaşındaki Buğra'nın kulübüyle sözleşmesi 2022'de sona erecek.

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