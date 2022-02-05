Eskişehirspor'dan kovulan Egehan Has, Galatasaray'a transfer olacağını açıkladı

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Galatasaray tişörtüyle spor salonunda çalışma yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra takımdan gönderilen genç oyuncu, TV 100'e yaptığı açıklamada, sarı kırmızılı takıma transfer olacağını duyurdu.

"GALATASARAY'A TRANSFER OLACAĞIM"

Galatasaray'dan teklif aldığını ve pazartesi günü İstanbul'a gideceğini belirten Egehan Has, "Galatasaray yönetimi bana ulaştı. Genel Kurul üyesi bir abimiz diyelim. 'Galatasaray'a gelmek ister misin?' diye sordu. 'Neden istemeyeyim' dedim. Tekrar aradı ve 'Galatasaray'a ne zaman gelmek istersen kapımız sana açık' dedi. İnşallah Pazartesi gideceğim. Bu süreçte bana destek olan Galatasaray taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Sürekli hep yanımda oldular. Üzüldüğüm zamanlarda bile yüzüm güldü. Çok teşekkürler Galatasaray taraftarı." diye konuştu.