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GeriFutbol Eskişehirspor'dan "forma değiş tokuşu" açıklaması
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Haber Giriş: 15.12.2020 - 21:36 | Son Güncelleme:

Eskişehirspor'dan "forma değiş tokuşu" açıklaması

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Eskişehirspor'dan "forma değiş tokuşu" açıklaması
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TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, forma verip vermeme kararının, her zaman olduğu gibi tamamen oyunculara ait olduğunu bildirdi.

Siyah-kırmızılı kulüp, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 3-0 yenilerek organizasyona veda ettikleri Çaykur Rizespor maçının ardından ev sahibi takım futbolcusu ile siyah-kırmızılı kulübün oyuncusu arasındaki forma değiş tokuşuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün oynadığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında rakip takım oyuncusu Samudio ile oyuncumuz Buğra Çağlıyan arasında oluşan görüntülerde forma verip vermeme kararı, her zaman olduğu gibi tamamen oyuncularımızındır. Nitekim oyuncumuzun formasını maçı sonrasında Samudio'ya ulaştırdığı bilgisini almış bulunmaktayız. Kulübümüzde malzeme konusunda bir eksik yaşanmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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