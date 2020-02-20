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GeriFutbol Eskişehirspor'dan çifte imza: Berkay Tanır ve Hamed Abiodun Sholaja!
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Futbol
Haber Giriş: 20.02.2020 - 16:37,Son Güncelleme:/

Eskişehirspor'dan çifte imza: Berkay Tanır ve Hamed Abiodun Sholaja!

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Eskişehirspor'dan çifte imza: Berkay Tanır ve Hamed Abiodun Sholaja!

Eskişehirspor, altyapı oyuncularından Berkay Tanır ve Hamed Abiodun Sholaja ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Eskişehirspor'da altyapı oyuncularından Berkay Tanır ve Hamed Abiodun Sholaja ile profesyonel sözleşme imzalandı.

Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Mustafa Akgören ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen 2000 doğumlu Hamed Abiodun ve 1999 doğumlu Berkay Tanır, kendilerini 4,5 yıllığına Eskişehirsporlu yapan imzaları attılar.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımıza takımımızla birlikte başarılı sezonlar dileriz." sözleriyle her iki oyuncuya da başarılar dilendi.

Eskişehirspordan çifte imza: Berkay Tanır ve Hamed Abiodun Sholaja

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