Eskişehirspor'da yönetim kurulu ibra edildi

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılan mali genel kurulda divan başkanlığına Bilge Kosbatur seçildi.

Divan üyelerinin belirlenmesinin ardından mali ve idari raporları okunarak, gelir gider bilançosu ile kulübün 2020-2021 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, burada yaptığı konuşmada, acil ödenmesi gereken borcun 130 milyon lira olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Güncel borcumuz dövizin yükselişlerine göre her gün değişiyor. Bu borcu temelden çözecek bir yol bulmamız gerekiyor. Şehir, taraftarlarımız, kentteki odalar ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelirse, taraftarımızın da desteğiyle bu borcun yüzde 50'sini kapabiliriz diye düşünüyorum. Birçok alacaklı temsilcisiyle görüşerek bu sonuca ulaştık. FIFA ve TFF'de bekleyen futbolcu, teknik kadro ve diğer personele borcumuz 130 milyon lira. Biz bunu 40-60 milyon lira ile kapatarak derdimizin yüzde 80'lik kısmından kurtulabilir. Sondaki kısım devlete olan borçlar. Şahıs olarak büyük para ama şehir için büyük para değil. Şehir kenetlense 2.5 saate bulunabilecek bir para. Eskişehir, şehir olarak bu borcun üstesinden gelebilecek güce, kuvvete sahip."

Akgören, kulübe yeni gelir sağlayabilmek için "Vefakar” adıyla bir taraftar kartı çıkaracaklarını ve bu karta sahip olanların şehirdeki mağaza, iş yeri ve sağlık sektörü gibi hizmetlerden indirim kazanacağını bildirdi.