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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.05.2020 - 12:28,Son Güncelleme:

Eskişehirspor'da testler negatif çıktı

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Eskişehirspor'da testler negatif çıktı
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TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'da teknik heyet, futbolcular ve idari personele uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonuçları negatif çıktı.

Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz yönetim kurulu üyeleri, tüm oyuncularımız, teknik ekibimiz ile idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza yapılan Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Antrenman programlarımız bugün saat 17.00 itibarıyla sosyal mesafe kuralları dahilinde başlayacaktır."

Eskişehirsporda testler negatif çıktı

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