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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.06.2020 - 16:49,Son Güncelleme:

Eskişehirspor'da Talha Erdoğan nikah tazeledi

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Eskişehirspor'da Talha Erdoğan nikah tazeledi
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TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, futbolcusu Talha Erdoğan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, oyuncularla iç transfer görüşmelerine başlayan Eskişehirspor'da sezon sonunda kontratı sona erecek Talha Erdoğan ile sözleşme yenilendi.

Kulüp Başkan Yardımcısı Fatih Baturaygil, Teknik Asbaşkan Ömer Kurumehmetoğlu ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Asbaşkan Barış Koyuncu ile Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bir araya gelen genç futbolcu, kendisini 3 yıl daha Eskişehirsporlu yapan imzayı attı.

Eskişehirsporda Talha Erdoğan nikah tazeledi

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