Eskişehirspor'da Mustafa Özer'den olay açıklama! 'Bizi suçladılar'

Spor Arena / İsmail ER - TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor’un teknik direktörü Mustafa Özer, önceki gün 1-0 mağlup oldukları BB Erzurumspor’dan bazı futbolcuların kendilerini Adana Demirspor’dan teşvik primi almakla suçladığını söyledi. Özer, şu iddialarda bulundu: “Maçtan önce sahayı kontrol etmeye çıktığımızda Erzurumspor’dan İbrahim Akdağ ve Mehmet Murat Uçar, takım kaptanımız Sezgin Coşkun’un yanına gelip, Adana Demirspor’dan teşvik primi aldığımızı söylemiş. Sezgin ‘Teşvik falan almadık’ cevabını verince de ‘O zaman kulübünüz almıştır’ demişler. Sezgin bunun üzerine, ‘Öyle bir şey yok. Eğer prim alsak 16 saatlik yolu otobüsle mi gelirdik? Bu yolun bir de dönüşü var’ demiş.

Mehmet Özdilek'e gidip anlattım

Sezgin daha sonra bu konuşmayı gelip bana anlattı. Ben de Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek’in yanına gidip, ‘Hocam, böyle bir duyum var. Ben, ne 13 yıllık futbolculuk hayatımda ne de 17 yıldır yaptığım teknik direktörlükte böyle çirkin bir olaya karıştım. Ne bize ne Eskişehirspor’a kimseden teşvik primi teklifi gelmedi. Bunlar çok üzücü iddialar’ dedim. Erzurumspor camiasına en ufak bir lafım yok. Başkanları, yöneticileri ve teknik heyeti bizi en iyi şekilde ağırladı ancak Mehmet Murat Uçar ve İbrahim Akdağ’ın bu sözleri bizi zan altında bıraktı ve çok üzdü. Bu iki futbolcunun özür dilemesini bekliyorum.”

Borçları nedeniye 15 puanı silindi

Geçmişte forma giyen futbolcularına olan borçları nedeniyle 15 puanı silinen ve 11 puanla son sırada yer alan Eskişehirspor’un son durumunu da anlatan Özer, “Bu sezon iki defa kadro değiştirdik. Sezona başlayan kadrodan birçok oyuncu devre arasında takımı yarı yolda bırakıp gitti. Altyapıdan takviye yapıp yeni bir kadro kurduk. Erzurumspor maçına da 8 as futbolcudan yoksun çıktık. 8 oyuncunun 4’ü cezalı, 2’si sakat, 1’i askere gitti, diğeri de maça gelmedi. 28.5 olan yaş ortalaması 19.7’ye düştü. 2003-2004 doğumlu oyuncularla sahaya çıkıyoruz. Buna rağmen oyuncularım aslanlar gibi mücadele etti, Erzurum’a 90+3’te yediğimiz golle yenildik” diye konuştu.