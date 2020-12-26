Eskişehirspor'da iki futbolcu koronavirüse yakalandı!

Siyah-kırmızılı ekip, 28 Aralık Pazartesi günü deplasmanda yapacağı Bursaspor maçı öncesinde Kovid-19 testinden geçti.



Yapılan testler sonucunda 2 oyuncunun Kovid-19'a yakalandığı belirlendi.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize Gürlife Hastanesi tarafından dün yapılan Kovid-19 testleri neticesinde iki futbolcumuzun testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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