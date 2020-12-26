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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.12.2020 - 11:41 | Son Güncelleme:

Eskişehirspor'da iki futbolcu koronavirüse yakalandı!

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Eskişehirspor'da iki futbolcu koronavirüse yakalandı!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 2 fubolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Siyah-kırmızılı ekip, 28 Aralık Pazartesi günü deplasmanda yapacağı Bursaspor maçı öncesinde Kovid-19 testinden geçti.

Yapılan testler sonucunda 2 oyuncunun Kovid-19'a yakalandığı belirlendi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize Gürlife Hastanesi tarafından dün yapılan Kovid-19 testleri neticesinde iki futbolcumuzun testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Eskişehirsporda iki futbolcu koronavirüse yakalandı

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