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GeriFutbol Eskişehirspor'da Hamed Sholaja'nın sözleşmesi feshedildi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.04.2021 - 16:45 | Son Güncelleme:

Eskişehirspor'da Hamed Sholaja'nın sözleşmesi feshedildi

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Eskişehirspor'da Hamed Sholaja'nın sözleşmesi feshedildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Nijeryalı sol kanat oyuncusu Hamed Sholaja'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz oyuncularından Hamed Sholaja'nın sözleşmesi alacaklarına istinaden karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Oyuncumuza kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

21 yaşındaki Sholaja, Eskişehirspor formasıyla 21'i lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 24 maça çıktı ve bir gol kaydetti.

 

Eskişehirsporda Hamed Sholajanın sözleşmesi feshedildi

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