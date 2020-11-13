Eskişehirspor'da biri futbolcu iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis personelimize yapılan Kovid-19 testleri neticesinde bir futbolcumuz ve bir idari personelimizin testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.