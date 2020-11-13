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GeriFutbol Eskişehirspor'da biri futbolcu iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Haber Giriş: 13.11.2020 - 23:09 | Son Güncelleme:

Eskişehirspor'da biri futbolcu iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Eskişehirspor'da biri futbolcu iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'da biri futbolcu iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis personelimize yapılan Kovid-19 testleri neticesinde bir futbolcumuz ve bir idari personelimizin testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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