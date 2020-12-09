MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEskişehirspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
GeriFutbol Eskişehirspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 09.12.2020 - 23:45 | Son Güncelleme:

Eskişehirspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eskişehirspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Siyah-kırmızılı ekip, 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Aydeniz Et Balıkesirspor maçı öncesinde Kovid-19 testinden geçti.
Yapılan testler sonucunda bir oyuncunun Kovid-19'a yakalandığı belirlendi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımıza, Gürlife Hastanesi tarafından bugün yapılan Kovid-19 testleri neticesinde bir futbolcumuzun testinde daha pozitif bulgu tespit edilmiştir. A takımımızda bugün çıkan sonuçlar neticesinde toplam 8 oyuncumuzun takip, tedavi ve izolasyon süreçleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Eskişehirsporda bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle