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Eskişehirspor’da 9 numaralı forma emekliye ayrıldı

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#Eskişehirspor#Fethi Heper#Sporanasayfa
Eskişehirspor’da 9 numaralı forma emekliye ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 11:47

Eskişehirspor, geçtiğimiz günlerde vefat eden eski golcüsü Fethi Heper’in mirasını yaşatmak amacıyla onun giymiş olduğu 9 numaralı formayı emekliye ayırdıklarını açıkladı.

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Eskişehirspor ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Fethi Heper (81), KOAH rahatsızlığı nedeniyle Eskişehir'de tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz günlerde vefat etti.

Heper’in vefatı spor camiasında büyük üzüntüye neden olurken, Eskişehirspor, onun taşımış olduğu 9 numaralı formayı emekliye ayırdıklarını açıkladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Fethi Heper’in şanlı mirasını yaşatmak adına, onun terlettiği, onurlandırdığı, yüreğiyle taşıdığı 9 numaralı formayı emekliye ayırıyoruz. Bundan böyle Eskişehirspor’un 9 numarası, sahada değil, hatıralarda, tarihimizde ve yüreklerimizde yaşayacak" ifadeleri kullanıldı.

Eskişehirspor’da 9 numaralı forma emekliye ayrıldı

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#Eskişehirspor#Fethi Heper#Sporanasayfa

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