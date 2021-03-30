Eskişehirspor'da 7 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı! 4'ü futbolcu...

TFF 1. Lig'de maddi sorunlar nedeniyle ligin dibine demir atan ve genç futbolcularıyla yola devam eden Eskişehirspor'a bir kötü haber daha geldi.

Eskişehir temsilcisinde geçen hafta yapılan Kovid-19 testinde de 6 futbolcu, 1 yardımcı antrenör ile 1 destek ekibi personelinin sonuçları pozitif çıkmıştı.

8 KİŞİNİN ARDINDAN 4'Ü FUTBOLCU 7 KİŞİ DAHA POZİTİF



Siyah-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Eskişehirspor'da futbolcular, teknik heyet ve idari personel kentteki bir özel hastanede Kovid-19 testinden geçti.

Yapılan testler sonucunda 4 futbolcu ve 1 yardımcı antrenör ile 2 destek ekibi personelinin Kovid-19'a yakalandığı belirlendi.