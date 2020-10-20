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Haber Giriş: 20.10.2020 - 12:30 | Son Güncelleme:

Eskişehirspor, TFF 1. Lig'de 18 maçtır kazanamıyor!

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Eskişehirspor, TFF 1. Lig'de 18 maçtır kazanamıyor!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligde çıktığı son 18 maçta galip gelemedi. Galibiyet hasreti süren EsEs, bu maçlarda 13 yenilgi 5 de beraberlik aldı.

Genç oyuncu kadrosu ile TFF 1. Lig’de mücadele eden Eskişehirspor, geçen yılki 3-0’lık Altınordu maçından bu yana galibiyeti unuttu.

Ligdeki son 18 maçında 13 yenilgi 5 de beraberlik alan siyah-kırmızılı ekip, bu akşam Samsunspor’a karşı kazanmak istiyor.

Eskişehirsporun 5 senede 24 puanı silindi
Eskişehirspor'un 5 senede 24 puanı silindi!

Bu yıl da ligin henüz başı olmasına rağmen 3 puanı silinen Eskişehirspor, Teknik Direktör İlhan Var ile düze çıkma peşinde.

 

Eskişehirspor, TFF 1. Ligde 18 maçtır kazanamıyor

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