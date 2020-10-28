Eskişehirspor Teknik Direktörü İlhan Var: "Hedefimiz ligde tutunmak..."

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Eskişehir Şubesi üyeleriyle kafede bir araya gelen Var, Eskişehirspor için gövdesini taşın altına koyduğunu anlattı.

Eskişehirspor'da göreve gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Var, şöyle devam etti:

"Geldiğimizde 36 kişilik bir futbolcu listesiyle karşılaştık. Bir planlama yaptık. Yarışacak ve yetiştirilecek grup olarak takımı ayırdık. Bazı futbolculardan bir havuz grubu oluşturduk. Yarışmacı grubu belirleyip işe koyulduk. Daha oyun arzusu olan, birlikte harekete eden ve hücum eden bir takım oluşturuyoruz. Bundan sonra skoru alabilecek bir taktik dizayn içinde hareket etmek istiyoruz. Yarışmacı olduğumuzun farkına varmalıyız. 90. dakikaya kadar sisteme bağlı kalarak oynayan bir takım yaratmanın mücadelesini veriyoruz. Bu ligde kalabilecek başarıları ve sonuçları elde etme arzusundayız."

Var, göreve geldiği gün futbolcularda moral bozukluğunun bulunduğuna değinerek, futbolcuların galip gelememe nedeniyle kazanmaya uzak gözle baktığını kaydetti.

Maçlarda yenilen birinci golden sonra futbolcuların direncinin düştüğünü anlatan Var, "Basit hatalardan gol yiyoruz. Bu hataları yapmamak lazım. Bunu yaptırmayacağız. Şehrimizi takımla bütünleştirmeliyiz. Bu çocukları sıfırdan motive edelim. Bu çocukların üstünden enerjiyi pozitif yaymalıyız." diye konuştu.

İlhan Var, final niteliğinde iki maça çıkacaklarını dile getirerek, bu maçlara hem takımı hem şehri hem kendilerini iyi hazırlayacaklarını vurguladı.

Sportif direktör Murat Daldık ise takımı istenilen iyi seviyeye getirmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade etti.

TSYD Şube Başkanı Sadi Seda ise siyah-kırmızılı takıma her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, Var ve ekibine görevlerinde başarılar diledi.

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