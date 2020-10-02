MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEskişehirspor, Mevlüt Çelik ve Kaan Gül'le sözleşme yeniledi
GeriFutbol Eskişehirspor, Mevlüt Çelik ve Kaan Gül'le sözleşme yeniledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 02.10.2020 - 18:28 | Son Güncelleme:

Eskişehirspor, Mevlüt Çelik ve Kaan Gül'le sözleşme yeniledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eskişehirspor, Mevlüt Çelik ve Kaan Gül'le sözleşme yeniledi
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, futbolcular Mevlüt Çelik ve Kaan Gül ile sözleşme yeniledi.

Siyah-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iç transferde Mevlüt Çelik ve Kaan Gül'le yeniden anlaşıldı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen ve teknik asbaşkan Ömer Kurumehmetoğlu'nun da yer aldığı törende, futbolculardan Mevlüt Çelik ile 3, Kaan Gül ile 1 1 yıllık anlaşma imzalandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle