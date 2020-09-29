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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 13:33 | Son Güncelleme:

Eskişehirspor gole hasret! 3 maçta sıfır çekti...

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Eskişehirspor gole hasret! 3 maçta sıfır çekti...
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TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 2020-2021 sezonunun geride kalan 3 haftasında rakip ağları sarsamadı.

Altyapısında yetişen futbolcuların ağırlıklı olduğu kadrosuyla sezona başlayan siyah-kırmızılı takım, ilk hafta konuk olduğu Ankaraspor'a 1-0 yenildi.

Sezonun 2. haftasında da sahasında Adanaspor ile karşılaşan Eskişehir temsilcisi rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Eskişehirspor, ligin 3. haftasında İzmir'de Altay'a 6-0 mağlup olunca gol hasretini 3 maça çıkarttı.

Mustafa Özerden Eskişehirspora veda mesajı
Mustafa Özer'den Eskişehirspor'a veda mesajı

Ligde yaptığı 3 maçta kalesinde 7 gol gören siyah-kırmızılılarda, Altay maçının ardından teknik direktör Mustafa Özer'in de görevine son verildi.

Gol sorununu bir türlü çözemeyen Eskişehirspor ligin 4. haftasında, 4 Ekim Pazar günü sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek.

 

Eskişehirspor gole hasret 3 maçta sıfır çekti...

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