Eskişehirspor gole hasret! 3 maçta sıfır çekti...
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 2020-2021 sezonunun geride kalan 3 haftasında rakip ağları sarsamadı.
Altyapısında yetişen futbolcuların ağırlıklı olduğu kadrosuyla sezona başlayan siyah-kırmızılı takım, ilk hafta konuk olduğu Ankaraspor'a 1-0 yenildi.
Sezonun 2. haftasında da sahasında Adanaspor ile karşılaşan Eskişehir temsilcisi rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
Eskişehirspor, ligin 3. haftasında İzmir'de Altay'a 6-0 mağlup olunca gol hasretini 3 maça çıkarttı.
Ligde yaptığı 3 maçta kalesinde 7 gol gören siyah-kırmızılılarda, Altay maçının ardından teknik direktör Mustafa Özer'in de görevine son verildi.
Gol sorununu bir türlü çözemeyen Eskişehirspor ligin 4. haftasında, 4 Ekim Pazar günü sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek.
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