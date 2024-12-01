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Eskişehirspor farklı kazandı, zirveye yaklaştı

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#Futbol#Eskişehirspor#Tarsus İdman Yurdu
Eskişehirspor farklı kazandı, zirveye yaklaştı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 18:25

Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta konuk ettiği Tarsus İdman Yurdu'nu 3-0 mağlup etti.

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Bölgesel Amatör Lig'in 9. haftasında Eskişehirspor ve Tarsus İdman Yurdu karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Eskişehirspor, Tarsus İdman Yurdu karşısında 3-0'lık skorla kazandı.

Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın 15. dakikasında Erdin Üzer’in attığı golle Eskişehirspor ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıda ise 75. dakikada Cenk Özbey’in ve 90. dakikada Hasan Şen’in golleriyle Eskişehirspor sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 21'e çıkaran Eskişehirspor, lider Manavgat Belediyespor'un 3 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Eskişehirspor önümüzdeki hafta K. Ereğlispor ile karşı karşıya gelecek.

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#Futbol#Eskişehirspor#Tarsus İdman Yurdu

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