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Futbol
Haber Giriş: 22.11.2020 - 22:28 | Son Güncelleme:

Eskişehirspor bu sezon ligde henüz maç kazanamadı

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Eskişehirspor bu sezon ligde henüz maç kazanamadı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 2020-2021 sezonunun ilk 10 haftasında yaptığı hiçbir maçı kazanamadı.

Eskişehir temsilcisi, sezonun ilk haftasında başkentte konuk olduğu Ankaraspor'a 1-0 yenildi. Bir sonraki hafta sahasında Adanaspor ile 0-0 berabere kalan Eskişehirspor, ligin 3. haftasında ise İzmir'de Altay'a 6-0 mağlup oldu.

Sezonun 4. haftasında Ümraniyespor'u ağırlayan Eskişehirspor, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. 5. haftada deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşan Eskişehir temsilcisi, 1-1 biten maçta rakibiyle puanları paylaştı.

Siyah-kırmızılı takım, 6. hafta sahasında ağırladığı Yılport Samsunspor'a 1-0, bir sonraki hafta ise deplasmanda İstanbulspor'a 3-0 yenildi.

Ligin 8. haftasında sahasında Akhisarspor'a 1-0 mağlup olan Eskişehirspor, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.

Bugün deplasmanda Adana Demirspor'a 4-1 yenilen siyah-kırmızılı takım, bu sezon henüz ligdeki hiçbir maçta galibiyet sevinci yaşayamadı.

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