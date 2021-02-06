Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören: "Destek verildiği takdirde bütün borçları ödeyeceğiz"

Akgören, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Eskişehirspor'un son 15-20 günü hareketli geçirdiğini belirterek, önemli icraatlar gerçekleştirdikleri bir dönemi geride bıraktıklarını dile getirdi.



Eskişehirspor altyapısından yetişen futbolcu Bilal Ceylan'ı Beşiktaş'a verdikleri transfer dönemini iyi şekilde yönettiklerini ifade eden Akgören, şöyle konuştu:

"Bilal Ceylan'ı 3 milyon 300 bin lira karşılığında Beşiktaş'a verdik. Ondan gelen transfer ücretiyle neler yaptık? Eskişehirspor'un kanayan yarası FIFA dosyalarıdır. Şu an itibarıyla Eskişehirspor'un problemli olan 9 FIFA dosyası mevcut yönetim kurulu tarafından gündemden kaldırıldı. Toplamda 9 futbolcuya 1 milyon 638 bin 990 avro ödeme yapıldı. Geldiğimiz günden bu yana 14 aylık süreçte Eskişehirspor'un borcunun 28 milyon 500 liralık kısmı ödendi."

Mustafa Akgören, dünyanın çaresiz kaldığı, herkesin yaşam savaşı verdiği, ekonomik olarak ciddi sıkıntılar yaşanan dönemde yaptıkları çalışmalarla yaklaşık 40 milyon liralık kaynak oluşturup, Eskişehirspor'un adına kullanıldığını kaydetti.



Eskişehirspor'un sonunun karanlık olmadığını vurgulayan Akgören, şöyle devam etti:



"Bu karanlık tünelin içinde çok ileride ışık belirmeye başladı. Biz bu karanlık tünelden çıkacağız. Destek verildiği takdirde Eskişehirspor'un bütün borçlarını ödeyeceğiz. Geçmişle helalleşip, Eskişehirspor'u temizleyeceğiz. Bütün herkesin gurur duyacağı, arkasından geleceği bir takımın temellerini atmayı planlıyoruz. Bu sene, artık ligde kalma umutlarımızı çok aza indirdik. Bu seneyi, sezon sonuna kadar elimizden geldiğince dosyaların kapatılmasına harcayacağız. Yaz transfer döneminde transferi açtırmak için elimizden geleni yapacağız. Mevcut kadromuza yapılacak transferlerle önümüzdeki sene bu yıl mücadele ettiğimiz lige geri döneceğiz. Bu çalışmalara başladık."



- "Eskişehirspor Hatıra Ormanı" ve "Esestoken" projeleri



Kulüp başkanı Akgören, camianın isteği üzerine Eskişehirspor Hatıra Ormanı'nı oluşturacaklarının altını çizdi.



Türkiye'nin yeşillendirilmesi adına önemli bir çalışmayı hayata geçirmek için hazırlıklara başladıklarına değinen Akgören, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan Eskişehirspor Kulübüne gelmesini beklediğimiz bağış, inanılmaz bir rakama ulaşacaktır. Hedef 1 milyon fidandır. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile iletişime geçip prensip anlaşmasını yaptık. Protokolü de onayladık. Tarım ve Orman Bakanlığının onayıyla kampanyaya başlıyoruz. Fidan başı 20 lira olacak. 1 milyon fidana ulaşabilirsek gelecek 10 milyon lirayla FIFA dosyalarının yüzde 100'ünü çözeceğiz. Sayın Valimiz Erol Ayyıldız'dan gerekli izinleri de aldık."

Mustafa Akgören, dijital para teknolojisinden yararlanmak adına bir firmayla anlaşma sağladıklarını dile getirerek, "Sözleşme imzalayacağız. Eskişehirspor'un dijital parası Esestoken önümüzdeki hafta gündeme gelip, hayata geçirilecek. Türkiye'de bizden önce 4 kulüp bunu hayata geçirdi. Ciddi bir gelir de elde ettiler. Bu dijital parayı hayata geçiren 5. kulüp olacağız." diye konuştu.

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