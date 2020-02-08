Eskişehirspor 3-0 Altınordu
TFF 1. Lig'in 21. haftasında Eskişehirspor, evinde Altınordu’yu 3-0 mağlup etti.
Stat: Eskişehir
Hakemler: Emre Malok, Selahattin Altay, Hasan Hüseyin Tetik
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mevlüt Çelik, Alperen Kocabaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk. 88 Erdal Akdarı), Furkan Balaban, Mehmet
Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 77 Metehan Altunbaş), Kıvanç Karakaş (Dk. 67
Tolga Yakut), Mete Kaan Demir, Cemali Sertel
Altınordu: Erhan Erentürk, Ravil Tagir, Oğulcan Ülgün (Dk. 34 Berkay Samancı), Kemal Rüzgar (Dk. 46 Yasin Ozan), Ali Yaşar, Hüseyin Atakan Üner, Metehan Mimaroğlu, Furkan Çil, Okan Derici (Dk. 68 Burak İnci), Onur Taha Takır, Sinan Osmanoğlu
Goller: Dk. 10 ve Dk. 56 Mete Kaan Demir, Dk. 79 Mehmet Feyzi Yıldırım (Penaltıdan) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 70 İbrahim Halil Öner, Dk. 83 Mehmet Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor), Dk.79 Erhan Erentürk, Dk. 90 Furkan Çil (Altınordu)
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