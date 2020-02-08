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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.02.2020 - 20:26,Son Güncelleme:/

Eskişehirspor 3-0 Altınordu

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Eskişehirspor 3-0 Altınordu

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Eskişehirspor, evinde Altınordu’yu 3-0 mağlup etti.

Stat: Eskişehir

Hakemler: Emre Malok, Selahattin Altay, Hasan Hüseyin Tetik

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mevlüt Çelik, Alperen Kocabaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk. 88 Erdal Akdarı), Furkan Balaban, Mehmet
Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 77 Metehan Altunbaş), Kıvanç Karakaş (Dk. 67
Tolga Yakut), Mete Kaan Demir, Cemali Sertel

Altınordu: Erhan Erentürk, Ravil Tagir, Oğulcan Ülgün (Dk. 34 Berkay Samancı), Kemal Rüzgar (Dk. 46 Yasin Ozan), Ali Yaşar, Hüseyin Atakan Üner, Metehan Mimaroğlu, Furkan Çil, Okan Derici (Dk. 68 Burak İnci), Onur Taha Takır, Sinan Osmanoğlu

Goller: Dk. 10 ve Dk. 56 Mete Kaan Demir, Dk. 79 Mehmet Feyzi Yıldırım (Penaltıdan) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 70 İbrahim Halil Öner, Dk. 83 Mehmet Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor), Dk.79 Erhan Erentürk, Dk. 90 Furkan Çil (Altınordu)

Eskişehirspor 3-0 Altınordu

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