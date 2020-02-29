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Futbol
Haber Giriş: 29.02.2020 - 19:33,Son Güncelleme:/

Eskişehirspor 1-2 Akhisarspor

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Eskişehirspor 1-2 Akhisarspor
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TFF 1. Lig'in 25. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 2-1 yendi

Hakemler: Ramazan Keleş, Cemal Alpay, Kemal Mavi

Eskişehirspor: Melih Ağa, Mevlüt Çelik, Alperen Kocabaş, Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk. 80 Onur Bayramoğlu), Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 46 Metehan Altunbaş), Kıvanç Karakaş, Mete Kaan Demir (Dk. 46 Bedirhan Altunbaş), Cemali Sertel

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Uğur Arslan Kuru, Tolga Ünlü, Cocalic, Vrsajevic, Rotman, Burhan Eşer, Erhan Çelenk, Cikalleshi (Dk. 58 Bertuğ Bayar), Eray Ataseven (Dk. 58 Aykut Çeviker), Onur Ayık (Dk. 76 Ergin Keleş)

Goller: Dk. 19 Erhan Çelenk, Dk. 39 Onur Ayık (Akhisarspor), Dk. 78 Mehmet Feyzi Yıldırım (Penaltıdan) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 İbrahim Halil Öner, Dk. 71 Mevlüt Çelik, Dk. 90 Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor), Dk. 70 Rotman, Dk. 78 Vrsajevic (Akhisarspor)

Eskişehirspor 1-2 Akhisarspor

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