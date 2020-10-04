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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.10.2020 - 16:39 | Son Güncelleme:

Eskişehirspor 1-1 Ümraniyespor

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Eskişehirspor 1-1 Ümraniyespor
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TFF 1. Lig'in 4. haftasında Eskişehirspor ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi takımda Onur Bayramoğlu, 63. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi.

Stat: Eskişehir

Hakemler: Burak Pakkan, Mehmet Şahan Yılmaz, Gökhan Barcın

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Sezgin Coşkun, Furkan Balaban, Muhammet Yahya Akbulut, Mehmet Özcan, Kıvanç Karakaş, Talha Erdoğan (Dk. 66 Sholaja), Onur Bayramoğlu, Alperen Kocabaş (Dk. 77 Kaan Gül), İbrahim Halil Öner (Dk. 90 Hasan Ulaş Uyğur)

Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk, Glumac (Dk. 73 Fernandes), Ercan Coşkun, Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 85 Hüseyin Çolak), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 46 Serkan Göksu), Akabueze, Okan Derici (Dk. 70 Turgut Doğan Şahin), Mayi (Dk. 46 Gomis), Zivkovic

Goller: Dk. 38 Okan Derici (Penaltıdan) (Ümraniyespor), Dk. 81 Ercan Coşkun (Kendi kalesine) (Eskişehirspor)

Kırmızı kart: Dk. 88 Kıvanç Karakaş (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Bilal Ceylan, Dk. 37 Sezgin Coşkun, Dk. 46 Onur Bayramoğlu, Dk. 63 Muhammet Yahya Akbulut (Eskişehirspor), Dk. 47 Glumac, Dk. 60 Akabueze, Dk. 86 Serkan Göksu, Dk. 90 4 Turgut Doğan Şahin (Ümraniyespor)

 

Eskişehirspor 1-1 Ümraniyespor

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