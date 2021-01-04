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Futbol
Haber Giriş: 04.01.2021 - 19:24 | Son Güncelleme:

Eskişehirspor: 0 - Beypiliç Boluspor: 2

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Eskişehirspor: 0 - Beypiliç Boluspor: 2
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TFF 1. Lig'in 17. haftasında Eskişehirspor sahasında Beypiliç Boluspor'a 2-0 mağlup oldu.

Futbol: TFF 1. Lig - Eskişehirspor: 0 - Beypiliç Boluspor: 2
Stat: Eskişehir

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Yıldırım, Selahattin Altay
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Bedirhan Altunbaş, Tolga Yakut, Berkay Tanır (Dk. 80 Onur Arı), Mehmet Özcan, Furgan Polat, Alimi, Onurhan Uyanık (Dk. 46 Sholaja)
Beypiliç Boluspor: Ömer Alıcı, Fethi Özer, Turgay Kacar, Melih Okutan (Dk. 86 Mihajlovic), Poepon (Dk. 46 Hamza Gür), Gökhan Sazdağı (Dk. 46 Abdullayev), Oğuzhan Berber, Marlinho (Dk. 62 Mertan Caner Öztürk), Alican Özfesli (Dk. 90 Muhammed Gümüşkaya), Ali Keten, Burak Bekaroğlu
Goller: Dk. 62 Fethi Özer, Dk. 73 Hamza Gür (Beypiliç Boluspor)
Kırmızı kart: Dk. 42 Tolga Yakut (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Melih Okutan, Dk. 74 Tugay Kaçar (Beypiliç Boluspor), Dk. 61 Sholaja (Eskişehirspor)

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