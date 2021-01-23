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Futbol
Haber Giriş: 23.01.2021 - 18:24 | Son Güncelleme:

Eskişehirspor: 0 - Ankaraspor: 0

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Eskişehirspor: 0 - Ankaraspor: 0
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TFF 1. Lig 18. hafta mücadelesinde Eskişehirspor ile Ankaraspor, 0-0 berabere kaldı.

Futbol: TFF 1. Lig - Eskişehirspor: 0 - Ankaraspor: 0
Stat: Eskişehir

Hakemler: Zorbay Küçük, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Erdal Akdarı, Mehmet Özcan, Buğra Çağlıyan, Berkay Tanır, Alperen Kocabaş (Dk. 90 4 Uğur Can Semizoğlu), Talha Erdoğan (Dk. 73 Furgan Polat), Kaan Gül (Dk. 54 İbrahim Halil Öner)
Ankaraspor: Osorio, Levent Gülen, Mudimu, Ercan Yazıcı, Mahmut Akan, Halil İbrahim Esen, Tevfik Altındağ, Emre Can Atila (Dk. 46 Ayuk), Olatunbosun (Dk. 60 Samed Ali Kaya), Erdem Çetinkaya, Pedersen
Sarı kartlar: Dk. 14 Mehmet Özcan, Dk. 67 Furkan Balaban (Eskişehirspor), Dk. 34 Ercan Yazıcı, Dk. 55 Halil İbrahim Esen, Dk. 87 Pedersen, Dk. 90 2 Tevfik Altındağ (Ankaraspor)

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