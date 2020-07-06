Eskişehirspor 0 - 3 İstanbulspor

Maçtan dakikalar

14. dakikada Bedirhan’ın sağ çizgiden ceza sahasına çevirdiği topta Tolga Yakut’un vuruşu kaleci Halil Yiğit Yitmez’de kaldı.

22. dakikada Eslem’in pasında topla buluşan Berk Ali’nin vuruşu az farkla auta gitti.

28. dakikada Berk Ali, ceza sahasına girdiği sırada Selman’ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam, müdahale sonrası penaltı noktasını gösterdi.

29. dakikada Eslem’in kullandığı penaltı direkten döndü.

37. dakikada Egehan’ın ara pası ile ceza sahasına giren Yusuf Ali Özer düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1

40. dakikada Berk Ali’nin ceza sahasına girerken yaptığı vuruşu Ebrar kornere çeldi.

41. dakikada Melih Yeşil’in ortaladığı topa kafayı vuran Wellington’un şutunu Ebrar Yiğit güçlükle çıkarttı.

44. dakikada Berkay Görmez, rakiplerini eksilterek girdiği ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşla farkı açtı. 0-2

73. dakikada Bedirhan’ın son çizgiden içeri yerden çevirdiği top İstanbulspor savunmasında kaldı.

78. dakikada Furgan Polat’ın kullandığı kornerde arka direkte kafayı vuran Sezgin Coşkun, kaleciyi geçemedi.

83. dakikada İbrahim Yılmaz’ın içeriye çevirdiği topta Kaan Bağış’ın yaptığı vuruş direğin dibinden auta çıktı.

87. dakikada Kaan Bağış’ın sağ kanattan ortasında topla buluşan Muhammed Enes’in vuruşunu Eskişehirspor savunması çizgide uzaklaştırdı.

90. dakikada ceza sahası dışından vuruşunu yapan Erdem Şen, düzgün bir vuruşla skoru belirleyen golü attı. 0-3



Stat: Yeni Eskişehir Atatürk Stadyumu

Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Temel, Anıl Usta

Eskişehirspor: Ebrar Aydın xx, Sezgin Coşkun x, Bedirhan Altunbaş xx, Bilal Ceylan x (Emir Omurtak dk. 85 ?), Onur Bayramoğlu xx, Furgan Polat x, Furkan Balaban x, Selman Çiftkanatlı xx (Berkay Tanır dk. 67 x), Tolga Yakut x (Doğukan Ünal dk. 80 ?), Mehmet Özcan xx, Buğra Çağlıyan xx

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Melih Ağa, Sezgin Çolpan

Teknik Direktör: Mustafa Özer

İstanbulspor: Halil Yiğit Yitmez xx, Wellington xx, Mehmet Yeşil xx, Rıdvan Şimşek xx, Alperen Mehmet Çaylak xx, Eslem Öztürk xx (Melih Kabasakal dk. 77 x), Uygar Mert Zeybek (Kaan Bağış dk. 60 x), Egehan Gök xx (Erdem Şen dk. 46 xx), Berk Ali Nizam xx (Muhammed Enes dk. 71 xx), Berkay Görmez xx, Yusuf Ali Özer xx (İbrahim Yılmaz dk. 59 xx)

Yedekler: Yusuf Aklan, Patrick Etoga Atchom, Ali Aytemur, Melih Kabasakal, Emir Gökçe

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Yusuf Ali Özer (dk. 37), Berkay Görmez (dk. 44), Erdem Şen (dk. 90) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Erdem Şen, Wellington (İstanbulspor), Berkay Tanır (Eskişehirspor)