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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.04.2021 - 15:42 | Son Güncelleme:

Eskişehirspor 0-3 Balıkesirspor

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Eskişehirspor 0-3 Balıkesirspor

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 3-0 yendi.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 3-0 yendi.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Burak Cansız, Ogün Kamacı
Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik (Dk. 80 Arda Okumuş), Emir Yıldız, Cihangir Çağlıyan, Furgan Polat (Dk. 78 Onurhan Uyanık), Furkan Balaban (Dk. 46 Talha Erdoğan), Uğur Can Semizoğlu, Selman Çiftkanatlı (Dk. 46 Tolga Yakut), Berkay Tanır, Onur Arı (Dk. 87 Necati Atilla Karaca)
Aydeniz Et Balıkesirspor: Atilla Özmen, Batuhan İşçiler (Dk. 82 Berat Aydoğdu), Cemal Kızılateş (Dk. 73 Oğuzhan Aynaoğlu), Oğuzhan Çapar, Mert Örnek, Enes İslam İlkin (Dk. 63 Anıl Taşdemir), Taşkın Çalış, Manaj (Dk. 63 Abdulkadir Özgen), Sedat Dursun, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 82 Mihajlovic), Cumali Bişi
Goller: Dk. 39 Manaj (penaltıdan), Dk. 45 2 Taşkın Çalış, Dk. 77 Abdulkadir Özgen (Aydeniz Et Balıkesirspor)
Sarı kart: Dk. 17 Emir Yıldız (Eskişehirspor)

Eskişehirspor 0-3 Balıkesirspor

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