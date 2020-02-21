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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.02.2020 - 21:24,Son Güncelleme:/

Eskişehirspor 0-1 Hatayspor

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Eskişehirspor 0-1 Hatayspor
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TFF 1. Lig'in 23. haftasında Hatayspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 1-0 yendi.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mevlüt Çelik, Alperen Kocabaş, Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Mehmet Özcan (Dk. 90 Onur Bayramoğlu) Metehan Altunbaş (Dk. 67 İbrahim Halil Öner), Kıvanç Karakaş (Dk. 77 Furkan Balaban), Mete Kaan Demir, Cemali Sertel

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Rayane, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz (Dk. 64 Quali), Gökhan Karadeniz (Dk. 90 Alican Özfesli), Yasin Güreler, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Popov, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 76 Helder Barbosa)

Gol: Dk. 87 Erdal Akdarı (Kendi kalesine) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Selim Ilgaz, Dk. 30 Sadi Karaduman (Hatayspor), Dk. 53 Kıvanç Karakaş (Eskişehirspor)

Eskişehirspor 0-1 Hatayspor

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