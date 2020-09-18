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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 21:45 | Son Güncelleme:

Eskişehirspor 0-0 Adanaspor

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Eskişehirspor 0-0 Adanaspor
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TFF 1. Lig'de ikinci haftanın ilk maçında Eskişehirspor, sahasında Adanaspor'la 0-0 berabere kaldı.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Altan, Mehmet Emin Tuğral

Eskişehirspor: Melih Ağa, Bilal Ceylan, Sezgin Coşkun, Furkan Balaban, Muhammet Yahya Akbulut (Dk. 88 Sholaja), Mehmet Özcan, Kıvanç Karakaş (Dk. 80 Alimi), Furgan Polat (Dk. 46 Berkay Tanır), Bedirhan Altunbaş, Onur Bayramoğlu (Dk. 80 İbrahim Halil Öner), Talha Erdoğan (Dk. 90 4 Hasan Ulaş Uyğur)

Adanaspor: Karacic, Ozegovic (Dk. 77 Ozan Papaker), Eren Keleş (Dk. 70 Ömer Çiçek), Donkor, Tevfik Altındağ, Evren Korkmaz, Bagayoko (Dk. 70 Celil Yüksel), Furkan Şeker, Uğurcan Yazğılı (Dk. 84 Umut Sözen), Canberk Dilaver, Roni (Dk. 84 Rayan)

Sarı kartlar: Dk. 1 Evren Kokmaz, Dk. 55 Uğurcan Yazğılı, Dk. 69 Tevfik Altındağ, Dk. 74 Celil Yüksel (Adanaspor), Dk. 74 Kıvanç Karakaş, Dk. 90 2 İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor)

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