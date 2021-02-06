Eski yıldızlardan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi mesajlar!

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi iki takımın da eski oyuncuları derbi ateşini yaktı.

ELMANDER: 'BAŞARILAR ASLANLAR'

Galatasaray'da bir dönem forma giyen Johan Elmander, "Başarılar Aslanlar, Kalbim sizinle, daha önce yaptık yine yaparız , yeter ki beraber savaşalım..." şeklinde derbi mesajı paylaştı.

VAN PERSIE: 'ELLERİNİ KALDIR'

Öte yandan Fenerbahçe'nin eski golcüsü Robin van Persie ise "Derbi için heyecanlıysan ellerini kaldır! Haydi Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

ANELKA: 'İYİ ŞANSLAR BEYLER'

Ev sahibinin eski yıldızlarından Nicolas Anelka da "Derbi için iyi şanslar beyler. Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe!" şeklinde paylaşımda bulundu.

SNEIJDER'İN MAÇ TAHMİNİ

Galatasaray'ın uzun süre 10 numaralı formasını sırtında taşıyan Wesley Sneider ise "İki takımın da çok fazla risk almayacağını düşünüyorum. Bu sebeple düşük skorlu bir maç bekliyorum. Bu maç için benim tahminim Fenerbahçe 1-1 Galatasaray şeklinde" dedi.