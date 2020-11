Eski Valve geliştiricisi: Source 2, yıllardır bir çıkmaz içinde

Source 2 oyun motorunun CS:GO’ya ne zaman ekleneceği bilinmiyor ancak Valve’in eski geliştiricilerinden Richard Geldreich, Source 2’nin son 10 senedir geliştirme sürecinde takılı kaldığını söyledi. 25 Kasım tarihinde Twitter’dan yaptığı paylaşımla, eskiden bir parçası olduğu ilk Source 2 geliştirme ekibine ilişkin memnuniyetsizliklerini dile getiren bir açıklama yaptı.

Geldreich’in yaptığı açıklamaya göre Source 2‘nin çıkış tarihinin sürekli ertelenmesinin sebebi geliştirici ekibin telafi edilemez ve sistematik toksik davranışları. Geldreich yine aynı takımın hayatında gördüğü en toksik geliştirici ekibi olduğunu da ileri sürdü.

I'm not saying this lightly. Many of the developers I worked with on various projects refused to ever work on that project again. This is not how you build a next-gen engine. — Richard Geldreich (@richgel999) November 25, 2020

“Source 2, yıllardır bir çıkmaz içinde. Neredeyse 10 yıl oldu ve şunu söyleyebilirim ki bu proje üstünde çalışan ekip telafi edilemez ve sistematik toksik davranışlar sergileyen bir takım. O grup hayatımda gördüğüm en toksik geliştiricilerden oluşuyor.

Bunu öylesine söylemiyorum. Farklı projelerde birlikte çalıştığım başka geliştiriciler de o projede bir daha çalışmak istemiyordu. Yeni nesil bir oyun motoru böyle geliştirilmez.”

Looking back, I think part of the problem was the company's digital distribution income had skyrocketed, and the guys there the longest were all vying for massive bonuses and stock. This resulted in an incredibly toxic work environment. — Richard Geldreich (@richgel999) November 25, 2020

“Geriye dönüp baktığımda ana sorunun şirketin dijital dağıtım gelirinin hızla artmasıyla birlikte orada uzun süredir çalışan insanlar yüklü ikramiyeler ve hisse senedi için yarışır hale gelmişlerdi. Bu da inanılmaz toksik bir çalışma ortamı oluşturdu.”

Source 2 was just copying & pasting ideas from other engines. It was a massive busywork project, and an almost total waste of time and energy. A few insiders bullied their way into massive bonuses and stock. I hope to educate others on how to avoid situations like this. — Richard Geldreich (@richgel999) November 25, 2020

Tüm bu açıklamaların yanı sıra oyun motorunun kendisine de değinen Geldreich, Source 2’nin tamamen bir zaman ve para kaybı olduğunu söyledi. Ayrıca oyun motorunu geliştirirken diğer motorlardan fikirleri olduğu gibi çalarak eklediklerini de ekledi.

Valve’in sürekli çıkış tarihini ertelediği oyun motoru için kullanılan bu çarpıcı ifadeler kullanan eski çalışanın ifadelerine yanıt gelmedi.