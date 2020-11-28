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Haber Giriş: 28.11.2020 - 14:21 | Son Güncelleme:

Eski Valve geliştiricisi: Source 2, yıllardır bir çıkmaz içinde

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Eski Valve geliştiricisi: Source 2, yıllardır bir çıkmaz içinde
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CS:GO, Source 2 güncellemesi için heyecan son birkaç aydır sürekli artarken, hayranların yeni gelecek olan oyun motoru için beklentileri de giderek artıyor.

Source 2 oyun motorunun CS:GO’ya ne zaman ekleneceği bilinmiyor ancak Valve’in eski geliştiricilerinden Richard Geldreich, Source 2’nin son 10 senedir geliştirme sürecinde takılı kaldığını söyledi. 25 Kasım tarihinde Twitter’dan yaptığı paylaşımla, eskiden bir parçası olduğu ilk Source 2 geliştirme ekibine ilişkin memnuniyetsizliklerini dile getiren bir açıklama yaptı.

Geldreich’in yaptığı açıklamaya göre Source 2‘nin çıkış tarihinin sürekli ertelenmesinin sebebi geliştirici ekibin telafi edilemez ve sistematik toksik davranışları. Geldreich yine aynı takımın hayatında gördüğü en toksik geliştirici ekibi olduğunu da ileri sürdü.

“Source 2, yıllardır bir çıkmaz içinde. Neredeyse 10 yıl oldu ve şunu söyleyebilirim ki bu proje üstünde çalışan ekip telafi edilemez ve sistematik toksik davranışlar sergileyen bir takım. O grup hayatımda gördüğüm en toksik geliştiricilerden oluşuyor.

Bunu öylesine söylemiyorum. Farklı projelerde birlikte çalıştığım başka geliştiriciler de o projede bir daha çalışmak istemiyordu. Yeni nesil bir oyun motoru böyle geliştirilmez.”

“Geriye dönüp baktığımda ana sorunun şirketin dijital dağıtım gelirinin hızla artmasıyla birlikte orada uzun süredir çalışan insanlar yüklü ikramiyeler ve hisse senedi için yarışır hale gelmişlerdi. Bu da inanılmaz toksik bir çalışma ortamı oluşturdu.”

Tüm bu açıklamaların yanı sıra oyun motorunun kendisine de değinen Geldreich, Source 2’nin tamamen bir zaman ve para kaybı olduğunu söyledi. Ayrıca oyun motorunu geliştirirken diğer motorlardan fikirleri olduğu gibi çalarak eklediklerini de ekledi.

Valve’in sürekli çıkış tarihini ertelediği oyun motoru için kullanılan bu çarpıcı ifadeler kullanan eski çalışanın ifadelerine yanıt gelmedi.

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