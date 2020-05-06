Eski Süper Lig futbolcusu Cevher Toktaş oğlunu boğarak öldürdü: Sevmediğim için öldürdüm

’OĞLUMU SEVMEDİĞİM İÇİN ÖLDÜRDÜM’ "4 Mayısta akşam saatlerinde eşimle birlikte evimizde otururken, bir anda olup bitenleri düşündüm ve rahatsız oldum. Eşime, benim biraz işim var diyerek evden çıktım. Çarşı Polis Merkezine giderek olayı oradaki görevlilere anlattım. Benim 2 oğlum var. Ölen küçük oğlumu doğduktan sonra hiç sevemedim. Neden sevmediğimi de bilmiyorum. O gün oğlumu boğarak öldürmemin sebebi, sadece onu sevmemektir. Herhangi bir sağlık problemim ya da ruhsal bir sıkıntım yok. Eşim ve diğer çocuğumla aramda herhangi bir sıkıntı yok. Oğlumun normal öldüğünü suç uydurarak üstlenmiş değilim, gerçek neyse onu söylüyorum. Oğlumun ölümü ihmal sonucu olmamıştır. Oğlumu kendim boğarak öldürdüm."