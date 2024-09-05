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Eski sevgilisi tarafından yakılan olimpiyat atleti Rebecca Cheptegei yaşam savaşını kaybetti

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#Olimpiyat#Uganda#Rebecca Cheptegei
Eski sevgilisi tarafından yakılan olimpiyat atleti Rebecca Cheptegei yaşam savaşını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 13:50

Eski erkek arkadaşı tarafından yakılan Ugandalı olimpiyat oyuncusu Rebecca Cheptegei hayatını kaybetti.

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Eski erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan Ugandalı olimpiyat atleti Rebecca Cheptegei, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, 33 yaşındaki maraton koşucusu Cheptegei, Paris Olimpiyatları'ndan döndükten sonra Kenya'da saldırıya uğradı.

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Erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan Cheptegei, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yetkililer, olayın Cheptegei'nin eski erkek arkadaşıyla arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığını açıkladı.

Cheptegei'nin eski erkek arkadaşında da yanıkların bulunduğu ve hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Paris Olimpiyatları'nda yarışan Ugandalı maraton koşucusu Cheptegei, 1 Eylül'de erkek arkadaşının saldırısına uğramış ve tedavi için hastaneye kaldırılmıştı.

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#Olimpiyat#Uganda#Rebecca Cheptegei

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