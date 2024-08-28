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Eski olimpiyat şampiyonu Ahmet Ayık, tedavi altına alındı

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#Olimpiyat#Güreş#Ahmet Ayık
Eski olimpiyat şampiyonu Ahmet Ayık, tedavi altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 19:16

Beynine pıhtı atan eski olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Ahmet Ayık (86), Sivas'ta hastanede tedavi altına alındı.

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Doğanşar ilçesinde 31 Ağustos'ta düzenlenecek 55. Doğanşar Ahmet Ayık Türkiye Büyükler Karakucak Güreş Şampiyonası’na katılmak üzere ilçeye gelen Ahmet Ayık, ilçedeki evinde rahatsızlanınca yakınları tarafından Doğanşar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Servisi'ne sevk edilen Ayık, burada tedavi altına alındı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Tamer Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel sağlık durumu iyi olan Ayık'ın tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Doğan, Ahmet Ayık'ın beynine pıhtı atması sonucu hastaneye geldiğini belirterek, "Ahmet Ayık'ın tedavisi hastanemizde devam ediyor. Genel durumu iyi, beynine pırtı attığı için dün sabah hastanemize geldi. Tedavisine hemen başlandı. Hızlı müdahale edildiği için tedavisi gayet iyi gidiyor. Bugün kendisi ile bir görüşme yaptık. Bir an önce taburcu olup Doğanşar Ahmet Ayık Türkiye Büyükler Karakucak Güreş Şampiyonası'na katılmak istiyor." ifadelerini kullandı.

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#Olimpiyat#Güreş#Ahmet Ayık

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