Eski öğrencisinden Mourinho'ya şok sözler: 'Her akşam bana bir mesaj gönderirdi!'

#Mourinho#Henrikh Mkhitaryan#Manchester United
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 15:23

Mourinho'nun bir dönem Manchester United'da birlikte çalıştığı Henrikh Mkhitaryan, otobiyografisinde Mourinhlo hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

2016 yılında Borussia Dortmund'dan Manchester United'a transfer olan Mkhitaryan, Mourinho yönetiminde geçirdiği döneme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Henrikh Mkhitaryan, Manchester United'da birlikte çalıştığı Portekizli teknik adam için şunları yazdı:

"Ona dedim ki, Manchester United'a geldiğimden beri, bir buçuk yıldır beni eleştiriyorsun. O da bana ‘Sen berbatsın’ dedi. Ben de sinirlendim ve ‘Sen berbatsın' dediğimde bana defol buradan, seni bir daha görmek istemiyorum demişti."

“Antrenmanlarda bana tek kelime etmedi her akşam WhatsApp üzerinden bana bir mesaj gönderirdi: 'Miki, lütfen git.'

"Durum iyice çekilmez hale gelmişti. Ben de her defasında aynı yanıtı kopyalayıp gönderiyordum: ‘Doğru takımı bulursam ayrılacağım, yoksa yaza kadar beklerim."

"Ocak ortasında mesaj şöyle oldu: ‘Miki, lütfen git, böylece Alexis Sanchez’i alabilirim.’ Ben de cevap verdim: ‘Sana iyilik yapmak için gitmiyorum, lütfen bana yazmayı bırak. İstersen Mino (Raiola) ile konuş.’”

