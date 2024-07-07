Eski milli yıldız Tunay Torun'dan Vincenzo Montella'ya destek: Sabırlı olmak gerekiyor | Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler...

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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 3. kez çeyrek finalde mücadele eden A Milli Futbol Takımı, dün gece Hollanda ile oynadığı maçtan 2-1 yenik ayrılarak turnuvaya veda eden takım oldu. İlk yarıdaki etkili oyunuyla Hollanda’ya gözdağı veren ay-yıldızlılar, maçın son dakikalarda yakaladığı pozisyonları golle sonuçlandıramayınca elenmekten kurtulamadı. Bir dönem Süper Lig ve Bundesliga takımlarında top koşturan eski milli futbolcu Tunay Torun, dün geceki oyunumuzla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Torun, bir sonraki turnuvalar için umutlu konuştu.

ESKİ MİLLİ FUTBOLCU TUNAY TORUN’DAN ÖZEL AÇIKLAMALAR ŞÖYLE:

“İKİNCİ YARIDA BİRAZ FAZLA GERİYE YASLANDIK. 1-1’DEN SONRA ŞOK YAŞADIK”

EURO 2024’te bu noktaya kadar gelmek bizim için çok gurur verici bir duyguydu. Oyuncularımızın ayaklarına ve yüreklerine sağlık. Çok başarılı bir turnuva oynadılar ve bizi gururlandırdılar. Dünkü maçta karşımızda çok zor bir rakip olduğunu unutmamak lazım. Maça baktığımızda ilk yarıda çok iyi pozisyonlar yakaladık ve golümüzü bulduk. Gerçekten çok iyi bir maç oynadık. İkinci yarıda bence biraz fazla geriye doğru yaslandık. Hollanda gibi bir takıma karşı 45 dakika böyle oynamak zordur. Çünkü Depay, Simons ve Gakpo gibi çok kaliteli ayaklara sahipler. Çok yetenekli ve iyi oyuncuları var. Hollanda’nın ikinci yarıda şans yakalayacağını biliyorduk. Yediğimiz ilk gole kadar çok iyi defans yaptık ve güzel bir mücadele sergiledik. 1-1’den sonra milli takımımız şok gibi bir şey yaşadı. Bu durum sahada görülüyordu. Oyuncularımız biraz daha fazla uzun top atmaya çalıştı. O sürede biraz daha rahat oynayabilirdik. Ayrıca biraz daha ofansif anlamda iyi işler yapabilseydik bizim için daha iyi olacaktı. Son dakikalarda gördüğünüz gibi yeniden güzel bir futbol oynamaya başladık. 2-1’de sonra birkaç tane net gol pozisyonlarına girdik. Oyuncularımız sahada, taraftarlarımız ise tribünlerde her şeylerini verdiler ama olmadı. Taraftarlarımızla beraber gerçekten çok güzel bir atmosfer vardı. 10 dakikalık süreçte 2 gol yedik. Turnuvalarda maalesef bazen böyle olabiliyor.

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“BARIŞ ALPER, VAN DIJK GİBİ BİR DEFANS OYUNCUSUNA SÜREKLİ ZOR ANLAR YAŞATTI”

Barış Alper Yılmaz, kuvvetli ve fizik gücü yüksek bir oyuncu. Van Dijk gibi bir defans oyuncusuna sürekli zor anlar yaşattı. Barış, turnuva genelinde de çok önemli bir katkı sağladı. Bundan önceki maçlarda da çok iyi performans gösterdi. Çok yetenekli bir oyuncu olduğunu performansıyla gösterdi. Önemli bir gelişme kaydetti. Barış, geldiği seviyeyle örnek ve harika bir futbolcu. Türkiye’de gerçekten bu tarz çok özel oyuncular var. Bu yüzden bir sonraki turnuvalarda geleceğimizi parlak görüyorum. Arda Güler, çok özel bir futbolcu. Fenerbahçe’de de genç yaşına rağmen oyuna girdiğinde harikalar yaratıyordu. Arda’nın böyle bir yolda olması hepimizi gururlandırıyor. Almanya’da her gün Arda konuşuldu. Real Madrid gibi bir kulüpte bu yaşta böyle bir yükü kaldırması da kolay değildi. Dün gece bile 2-1’den sonra takımı ateşlemeye çalıştı ve sürekli motive etti. Bu gerçekten önemli bir özellik. Bu yaşta bunları yapması çok büyük bir yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor.

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“MONTELLA’YA KARŞI SABIRLI OLMAK LAZIM. JULİAN NAGELSMANN’DA ELENDİ AMA…”

Bir teknik direktör için maç esnasında kararlar almak kolay olmuyor. Bir milli takıma oyun kültürünü yerleştirmek zor. Montella’nın bizi turnuvada bu noktaya kadar taşıması bile çok büyük bir başarı. Montella, maçlarda öncelikle defansı çok sağlam tutmaya çalıştı. Bildiğiniz üzere İtalyan teknik direktörler ilk olarak defans bölgesine önem verirler. Birkaç pozisyonda topla çıkma konusunda sorunlar yaşadık. Bana sorarsanız sabırlı olmak lazım çünkü başarı birkaç maçta gelmiyor. Mesela Julian Nagelsmann, sezon başında Almanya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü olmuştu ama onlar da elendi. Almanya, yine de Julian Nagelsmann ile yola devam etme kararı aldı. Julian Nagelsmann, çünkü takımına oyunu oynatmasını biliyor. Ayrıca sabırlı bir şekilde Nagelsmann’a güveniyorlar. O yüzden birkaç maç veya turnuva sonrası işler iyi gitmeyince hemen teknik direktör değişikliğine gidilmesi taraftarı değilim. Teknik direktör olmak gerçekten kolay bir şey değil. Bana göre yaşanan sakatlıklara ve Merih Demiral’a ceza verilmesine rağmen Montella çok büyük bir başarı yakaladı. Hatta yarı final veya final oynayarak daha fazlasını yaşayabilirdik. Montella’nın genel olarak oyuncularla iletişimi ve takımdaki uyumu çok iyiydi. Zaten oyuncuların verdiği tepkilerden de bunu görebiliyoruz. Dediğim gibi Montella’ya karşı sabırlı olmak lazım. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Turnuvayı ve maçları kaybettikten sonra hemen eleştiriye girmemek lazım. Sahada çok genç ve önemli bir takımımız var. Motivasyonu yüksek tutmamız gerekiyor. Ne olursa olsun her zaman arkalarında durmamız lazım. Futbolda birlik içinde olmak gerekiyor.