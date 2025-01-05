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Eski milli kaleci Yılmaz Urul hayatını kaybetti

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#Futbol#Yılmaz Urul#A Milli Takım
Eski milli kaleci Yılmaz Urul hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 13:22

İstanbulspor, Fenerbahçe, Merin İdmanyurdu'nda uzun süre forma giyen A Milli Takım'ın eski kalecisi Yılmaz Urul hayatını kaybetti.

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Türkiye Futbol Federasyonu, 4 Ocak'ta vefat eden eski milli kaleci Yılmaz Urul için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan başsağlığı mesajında, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Futbol Takımımızın eski kalecisi Yılmaz Urul'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kariyerinin büyük çoğunluğunu İstanbulspor'da geçiren Yılmaz Urul, Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu'nda görev yapmıştı. Yılmaz Urul'un cenazesi bugün Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eski Topkapı Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Merhum Yılmaz Urul'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta İstanbulspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

8 Şubat 1942 doğumlu Yılmaz Urul, A Milli Takım formasını 3 kez giydi.

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Eski milli kaleci Yılmaz Urul hayatını kaybetti

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#Futbol#Yılmaz Urul#A Milli Takım

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