Eski milli basketbolcu İlker Esel hayatını kaybetti

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), İlker Esel'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.TBF mesajında, "Milli takımımızın eski basketbolcularından İlker Esel'in vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 1941 doğumlu olan İlker Esel, basketbola TED Ankara Koleji'nde başladı ve uzun yıllar Fenerbahçe'de oynadı. Esel, 39 kez milli takım formasını giydi. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

Eski milli basketbolcularımızdan ve 5535 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyemiz İlker Esel’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 1964-65 sezonunda transfer olduğu sarı lacivertli formayla Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Esel, 1964-66 ve 1970-73 sezonları arasında Fenerbahçe forması giydi. Türk basketbol tarihinin efsane guardlarından İlker Esel, 39 kez de milli takım formasını terletti.



İlker Esel’e Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz.