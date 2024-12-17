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Eski milli basketbolcu hayatını kaybetti! İntihar notu...

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#Letonya#Darüşşafaka#BASKETBOL
Eski milli basketbolcu hayatını kaybetti İntihar notu...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 13:05

Geçtiğimiz sezon ülkemiz de Darüşşafaka formasını terleten Letonyalı eski milli basketbolcu Janis Timma vefat etti.

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Darüşşafaka'da geçen sezon forma giyen Letonyalı eski milli basketbolcu Janis Timma, 32 yaşında hayatını kaybetti.

Letonya Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada Timma'nın yaşamını yitirdiği belirtilerek ailesine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

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Eşinden ayrıldıktan sonra zor zamanlar geçirdiği iddia edilen Janis Timma'nın Rusya'nın başkenti Moskova'da bir apartman dairesinde ölü bulunduğu bildirildi.

Timma'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle birçok kulüp ve basketbolcu başsağlığı mesajı yayımladı.

Letonyalı basketbolcu, kariyerinde Baskonia ve Olympiakos'un da arasında yer aldığı birçok takımda görev yaptı.

İNTİHAR ETTİ İDDİASI

REN TV'nin haberine göre Moskova'da ölü bulunan Timma, intihar etti.

Janis Timma'nın cansız bedeninin intihar notuyla birlikte beş katlı bir apartmanın girişinde bulunduğu belirtildi.

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Timma'nın notunda "Anna'yı arayın" yazdığı haber detayında yer aldı.

 

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#Letonya#Darüşşafaka#BASKETBOL

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