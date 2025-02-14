Eski milli basketbolcu Furkan Aldemir'den Alperen Şengün'e övgü dolu sözler

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Eski milli basketbolcu Furkan Aldemir, başarılı oyuncu Alperen Şengün'ün Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star'ı hak ettiğini ve oyuncunun performansı nın sürpriz olmadığını ifade etti.

Bir dönem NBA'de de forma giyen ve sakatlığı nedeniyle kariyerini sonlandıran 33 yaşındaki eski basketbolcu , açıklamalarda bulundu.

Furkan Aldemir, NBA All-Star'a seçilen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün ortaya koyduğu performanstan övgüyle söz etti.

"Dualarımız onun başarısının devam etmesi için." diyen Aldemir, " Alperen 'in ortaya koyduğu performans bizim için sürpriz olmadı ve açıkçası şaşırmadım. All-Star'a kalmayı geçen sene de başarabilirdi ama kıl payı kaçırdı. Bu sene hak etti. Alperen 'in duruşundan memnunuz. Başarısını sürdürdükçe de ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Yaptığı katkı çok önemli. Ülkemize verdiği katkılar çok önemli." şeklinde konuştu.

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"ÇOK DEĞERLİ BİR JENERASYONA SAHİBİZ"

Furkan Aldemir, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İtalya ile oynayacağı maçın öneminden bahsetti ve ay-yıldızlıların değerli bir jenerasyona sahip olduğunu anlattı.