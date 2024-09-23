Eski milli basketbolcu Asım Pars hayatını kaybetti!

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A Milli Basketbol Takımımızın tarihindeki ilk madalyayı kazandığı 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda pivot olarak kadroda bulunan Asım Pars hayatını kaybetti.

Bosna Hersek gazetesi BH Basket'in haberine göre Asım Pars Kalesija'daki evinde ölü bulundu. Eski basketbolcunun ölüm sebebine dair herhangi bir bilgi verilmedi.

11 FARKLI TÜRK TAKIMINDA FORMA GİYMİŞTİ

1976'da bir Bosna Hersek şehri olan Tuzla'da dünyaya gelen Asım Pars, Yugoslavya'da çıkan iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelmişti. Eski basketbolcu, Galatasaray ve Tuborg Pilsener formaları altında gösterdiği başarılı performansın sonucunda Türk vatandaşı yapılmıştı.

Ülkemizin gümüş madalya kazandığı 2001 Avrupa Şampiyonası'nda pivot olarak kadroda bulunan Asım Pars, kariyeri boyunca tam 11 farklı Türk takımının formasını giydi.

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Galatasaray ile başlayan Türkiye kariyerinde sırasıyla Tuborg Pilsener, Ülkerspor, TOFAŞ, Fenerbahçe, Ülkerspor, Efes Pilsen, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Mersin ve Erdemirspor forması giyen Pars, 2012/2013 sezonunun ardından profesyonel basketbol kariyerini sonlandırmıştı.

FENERBAHÇE TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Fenerbahçe Beko da Asım Pars'ın vefatı sonrasında sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Sarı lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"2000-2001 sezonunda formamızı giyen milli sporcumuz Asım Pars’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Asım Pars’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."