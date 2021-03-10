Eski Microsoft çalışanı Riot Games’te yönetici olarak işe başladı

Daha önce Microsoft’ta yönetici olarak çalışan Carlos Sanchez, Riot Games’te oyun operasyonları yöneticisi olarak işe başladı. Sanchez, League of Legends ve Valorant gibi oyunların geliştiricisi şirkette geçtiğimiz ay işe başladı.

Riot'a katılmadan önce Sanchez, Microsoft'ta Xbox bölümünde ana program yöneticisi olarak dokuz ay çalıştı. Bunun yanında Xbox LatinX'in eş başkanı olarak görev yaptı. Bundan önce, Turn 10 Studios'ta iki yıldan fazla süreyle Forza Horizon'da yönetici yapımcı olarak görev yaptı. Bungie’de ise iki sene süreyle Destiny 2 için proje lideri olarak çalıştı. Electronic Arts bünyesinde ise dört sene boyunca farklı pozisyonlarda çalıştı.

Sosyal medya üstünden yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı: “Hep Riot’un her zaman için yaptıkları şeylerde kullanıcı odaklı yaklaşımına hayran oldum. Kapsayıcı bir zihniyetle bu iş kültürüne katkıda bulunmayı dört gözle bekliyorum.”