Eski kadın milli futbolcu Bilgin Defterli, erkek takımı çalıştıracak!

Yeşil sahalara 4 yıl önce veda eden eski milli futbolcu Bilgin Defterli, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Almanya'da Türkspor Dortmund'da yardımcı antrenörlük görevine getirilen ve kulübün LandesLiga'da mücadele eden erkek takımını çalıştıracak olan Defterli, kariyerinde hayallerine ulaştığını dile getirdi. Bilgin Defterli'nin açıklamaları şöyle:

"ERKEK FUTBOL TAKIMI ÇALIŞTIRMAK İSTİYORDUM"

"Futbol oynadığım dönemlerde hep erkek futbol takımı çalıştırmak istiyordum. Çünkü erkeklerle büyüyüp erkeklerle yetiştiğim için bana zor gelmiyordu. Hani hep soruyorlar; 'Korkuyor musun onlarla çalışmaktan?' Hiçbir zaman korkmadım çünkü alışkın olduğum bir ortam. Onlarla çalışmak bana ayrı bir zevk verecek diye düşünüyorum."

"KADIN FUTBOLCUYA BAĞIRDIĞINDA AĞLAYABİLİYOR"

"Kadınlarla çalışmak duygusal anlamda daha farklı. Erkeklerle çalışmak daha sert, daha bir hırslı oluyorsunuz. Kadın futbolcuya bağırdığın zaman ağlayabiliyor, erkeğe bağırdığın zaman ağlamıyor. Dönüp tekrar hareketleri yapmaya devam ediyor. Kadın futbolcular maalesef öyle değil. İsterdim kadınlarla çalışmak ama hedefimde hep erkekler vardı. Bu da bana kısmet oldu."

"İYİ BİR TAKIM İLE ANLAŞTIM"

"Futbolu bırakalı dört sene oldu. Ben aslında hemen futbola dönmek istemedim, sahaya hemen kendimi atmak istemedim, çünkü biraz sivil hayatı yaşamak istedim. Futbola başlayalı 22 yıl olmuş. Ben hiç sivil hayatı yaşayamamıştım. O yüzden kendimi hemen sahaya atmadım. Ama şimdi böyle bir şans geldi. Değerlendirmek istedim, iyi bir takım ile anlaştım. Sürekli yükselişte olan bir takım. Türkspor Dortmund ile anlaştım, hayırlısı, bekliyorum heyecanla."

"HERKES ANTRENÖR OLMAMI BEKLİYORMUŞ"

"Kadınların hiçbir şey yapmadığını düşünüyorlar. Kadınlardan futbolcu mu olur falan diye düşünceler oluyor, çok rastladım buna, hiç yabancı değilim. Ama şimdi antrenörlük başka bir şey. Belki biraz başlarda bocalarım ama zamanla alışırım diye düşünüyorum. Herkes antrenör olmamı bekliyormuş, çok güzel mesajlar aldım. Dediğim gibi zor gözüküyor ama benim için kolay."

"TÜRKSPOR DORTMUND 1973 YILINDA KURULAN BİR TAKIM"

"Türkspor Dortmund 1973 yılında kurulan gerçekten köklü, iyi bir takım. Kulüp başkanı daha önceden tanıdığım birisi, hedefleri olan bir insan. Galatasaray'ın eski oyuncularından Kevin Grosskreutz'un antrenörlük yaptığı bir takım. Dünya şampiyonluğu yaşamış milli bir oyuncunun görev aldığı, antrenör olduğu bir takıma geldim. Landesliga oynuyor, hedefleri büyük, inşallah bizlerle birlikte daha iyi yerlere gelecek. Dortmund'da tabii bir kadın antrenör olmasına değişik bir gözle bakılacak diye düşünüyorum. Benim bir takım arkadaşım vardı, o da OberLiga'da antrenörlük yaptı. Ben de ikincisi olacağım, benim için de bir ilk olacak. Heyecanla bekliyoruz, ben de onlar da bekliyorlar şu anda."

"RUSYA MAÇIMIZDA KIZLARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM"

"Rusya ile bugün oynayacağımız milli maçımız var. Aslında çok zor gruba düşmedik. Kolay bir gruba düştük. Türkiye'deki kadın futbol liglerimiz maalesef ve maalesef şu an açık değil. Pandemiden dolayı açık değil. Milli maçlarımız var, büyük bir sıkıntı çekiyoruz. Futbol bireysel bir oyun değil, yapılan bir takım oyunu ve bu takım oyununda bir araya toplanıp bir şeyler yapamıyorsan sahada pek fazla bir varlık gösteremezsin. Ben kızlarımıza pek fazla bir şey demek istemiyorum. Alınan skorlarla ilgili bir şey demek İstemiyorum çünkü aynısını ben de yaşadım. Federasyonun bu konuda biraz daha desteği olursa çünkü bütün ligler açıldı, kadın futbol ligi açılmadı şu anda. Ama milli maçlarımız var, büyük bir sıkıntı şu anda. Rusya ile maçımız da kızlarımıza başarılar diliyorum."

BİLGİN DEFTERLİ KİMDİR?

Futbola 1996 yılında Dinarsu'da başlayıp, 1999-2000 sezonunda Feriköy ile şampiyonluk ve gol kraliçeliği yaşadı. 2004'te Hatay Sanayi Spor'dan Almanya FSV Frankfurt takımına transfer olan Defterli, ardından gittiği FC Köln ekibinde de bir sezonda kaydettiği 20 golle gol kraliçesi oldu. 1999-2015 yılları arasında A Milli Kadın Futbol Takımı kaptanlığı yapan, Almanya'da çeşitli kulüplerde futbol oynayan Defterli, 2012 yılında "Avrupa'nın en iyi kadın futbolcusu" unvanını aldı. Bilgin Defterli'nin UEFA A Lisans diploması var.

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