Eski hocaları, Sofyan Amrabat'ı anlattı! Jose Mourinho'ya şifreyi verdiler: 'Fred, Szymanski ve Tadic...'

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6 numara pozisyonuna takviye için transfer çalışmalarını yoğun olarak sürdüren Fenerbahçe, Fiorentina’nın yıldızı Sofyan Amrabat’ı kadrosuna katarak bu bölgeyi daha da güçlendirdi. Kariyerinde Utrecht, Feyenoord, Fiorentina ve Manchester United gibi takımlar da bulunan başarılı futbolcu, fizik gücü ve orta sahadaki temposuyla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Faslı oyuncunun Utrecht dönemindeki antrenörleri Robin Pronk ve Robby Alflen, ses getiren transferle ilgili düşüncelerini anlattı. Hollandalı tecrübeli teknik direktörler, eski öğrencilerinin sarı-lacivertli ekibe katkısını da değerlendirdi.

ROBIN PRONK VE ROBBY ALFLEN’DEN ‘SOFYAN AMRABAT’ AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

ROBIN PRONK:

“SOFYAN AMRABAT’IN FENERBAHÇE İÇİN KİLİT BİR OYUNCU OLACAĞI KESİN”

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Sofyan Amrabat'ın seviyesi ve Avrupa'nın en üst liglerinde edindiği farklı tecrübeler sayesinde Türkiye Süper Ligi’nde oynamak için yeterli güce sahip olduğundan hiçbir şüphem yok. Sofyan'ın en önemli silahlarından biri de birebir savunmadaki fiziksel gücüdür. Ayrıca orta sahada doğru anda doğru pozisyonda yer alacak futbol zekâsı da takıma iyi bir katkı yapmasına yardımcı olacaktır. Sofyan'ın Fenerbahçe için kilit bir oyuncu olacağı kesin. Orta sahada Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve Fred gibi futbolcuların da farklı yetenekleri var ve Sofyan'ın takıma ekstra güç katacağını düşünüyorum.

“MOURINHO’NUN TARZI İLE SOFYAN’IN OYUN TARZI BAĞDAŞACAK”

Bence Jose Mourinho'nun takımda Sofyan gibi bir oyuncuya ihtiyacı vardı ve bu tip bir oyuncu istiyordu. Mourinho'nun takımındaki oynama tarzı Sofyan'ın oyun tarzıyla bağdaşacak. Daha önce de söylediğim gibi Sofyan'ın oyun tarzı kesinlikle Fenerbahçe takımına iyi bir katkı sağlayacaktır. Hırsı ve fiziksel gücü, son birkaç yıldaki üst düzey tecrübesiyle birleşince Sofyan'ı Fenerbahçe için iyi bir oyuncu haline getiriyor. Sofyan, winner bir futbolcu. O yüzden Fenerbahçeli taraftarların da bu tarz bir oyuncuyu görmek istediğini düşünüyorum.

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ROBBY ALFLEN:

“MOURINHO, SOFYAN GİBİ OYUN TARZINA SAHİP OLAN OYUNCULARI SEVİYOR”

Bir kere İstanbul'da UEFA Kupası maçında oynamıştım. Benim için harika bir deneyimdi. O yüzden Sofyan'ın neden Türkiye'ye gittiğini anlayabiliyorum. Sofyan, Fenerbahçe gibi büyük bir takıma gitti. Ayrıca Türkiye’de çok iyi bir taraftar grubu var. Sofyan, bir takım için harika bir oyuncu. Fiziksel olarak gerçekten çok güçlü bir isim. Mükemmel bir zihniyete sahip. Ayrıca kendisi için değil her zaman takım için çalışıyor. Sofyan, takımdaki futbolcuları da daha iyi seviyeye getirebilecek bir futbolcu. Hücum oyuncuları, Sofyan’ın takım için göstereceği çaba sayesinde kendilerini daha iyi hissedecek ve kalitelerini sergileme konusunda daha özgür olacaklar. Jose Mourinho, her oyuncu üzerinde etkisi olan çok büyük bir teknik direktör. Mourinho, Sofyan gibi oyun tarzına sahip olan oyuncuları seviyor. Bu yüzden Mourinho, Sofyan’ın güçlü yönlerini sahaya yansıtacağı bir oyun tarzıyla oynayacaktır.

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“TARAFTARLAR, YÜREĞİ TAKIM VE KULÜP İÇİN ATAN BÜYÜK BİR OYUNCU GÖRECEK”

Her taraftar, bir oyuncunun kulübü için savaştığını görmek ister. Sofyan Amrabat, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından çok sevilen bir oyuncu olacak. Çünkü Sofyan, her zaman çok çalışıyor. O; maç boyunca mücadele ediyor, savaşıyor ve koşuyor. Taraftarlar, yüreği takım ve kulüp için atan büyük bir oyuncu görecek. Sofyan’ın Fenerbahçe’nin orta sahasındaki oyunculara uyum sağlayacağına inanıyorum. Bu oyuncuların orta sahada daha iyi bir oyun oynaması için Sofyan gibi bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Sofyan, ön libero bölgesinde oynayacağı için hücumdaki oyuncuların kaybettikleri topları toplayacak. Orta sahadaki futbolcular, bu sayede maçta kendilerini daha rahat hissedecekler.