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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.04.2020 - 13:47,Son Güncelleme:

Eski hakemlerden İlyas Ayan hayatını kaybetti!

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Eski hakemlerden İlyas Ayan hayatını kaybetti!
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FIFA kokartlı eski hakemlerden İlyas Ayan, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem İlyas Ayan, 81 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar Merkez Hakem Kurulu üyeliği de yapan İlyas Ayan, TFF Adana Bölge Müdürlüğü görevinde de bulundu. İlyas Ayan'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben Adana Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek. Merhum İlyas Ayan'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve hakem camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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